Москва6 сен Вести.Москва стремится к технологическому лидерству путем создания новых технологических центров и производственных кластеров, при этом мэр столицы Сергей Собянин лично отбирает проекты, которые будут реализованы на территории мегаполиса. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Стремимся увеличивать площадь промышленной инфраструктуры, стремимся строить архитектурные шедевры. Мэр Москвы сам лично отбирает проекты, которые будут реализованы на территории города, в области промышленности. Стремимся к технологическому лидерству. В прошлом году мэр запустил Московский центр фотоники, первое в мире производство на трех различных схемах. В этом году мы запустим крупнейший в России кластер тяговых аккумуляторных батарей сообщил министр

Ранее Гарбузов рассказал, что доля высокотехнологичной отрасли в общей выручке московских компаний должна достичь 50% к 2030 году. Он подчеркнул, что реализация этой задачи требует серьезных усилий.