Москва27 авг Вести.Москва оказывает поддержку региональным городам и их территориям при создании мастер-планов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Располагая огромным опытом, Москва активно помогает другим российским регионам создавать мастер-планы городов и территорий написал столичный градоначальник

Он отметил, что это является вкладом в реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Главным проводником опыта Москвы является столичный Институт генплана.

За последние 15 лет столичные специалисты спроектировали свыше 20 мастер-планов для регионов Российской Федерации, заключил мэр Москвы.