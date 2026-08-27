Москва27 авгВести.Москва оказывает поддержку региональным городам и их территориям при создании мастер-планов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Располагая огромным опытом, Москва активно помогает другим российским регионам создавать мастер-планы городов и территорийнаписал столичный градоначальник
Он отметил, что это является вкладом в реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". Главным проводником опыта Москвы является столичный Институт генплана.
За последние 15 лет столичные специалисты спроектировали свыше 20 мастер-планов для регионов Российской Федерации, заключил мэр Москвы.