Москва18 авг Вести.В России системно подходят к пространственному развитию городов, заявил ИС "Вести" генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Мы исходим из того, что город должен развиваться системно, комплексно, на основании фундаментальных документов, таких как мастер-планы, как стратегии пространственного развития. Не должно быть разрозненности. Мы инвестируем в вопросы разработки самих мастер-планов... 63 мастер-плана – это то, что сегодня сделано. Мы видим, что их реализация и подходы дают результат