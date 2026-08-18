Москва18 авгВести.Банк ДОМ.РФ финансирует проекты застройщиков по комплексному развитию территорий. При этом особый акцент делается на восстановлении памятников архитектуры. В таких случаях предоставляется комплексный продукт, заявил ИС "Вести" вице-президент, директор подразделения "Региональный бизнес" банка ДОМ.РФ Александр Чобан.
В отреставрированных зданиях открываются отели, рестораны, офисы, культурные пространства, оживляющие целые районы. ДОМ.РФ содействует застройщикам в реализации подобных проектов, отметил он.
Интерес к финансированию объектов комплексного развития территории с объектами культурного наследия растет. Мы как банк предоставляем комплексный продукт, который позволяет профинансировать на льготных основаниях объект культурного наследия и на рыночных условиях реализовать проект комплексного развития территорииотметил Чобан
Один из таких объектов – здание, принадлежавшее издательству "Правда". Вскоре исторический объект превратится в бизнес-пространство премиум-класса.