В банке ДОМ.РФ рассказали, как помогают восстанавливать памятники архитектуры Банк ДОМ.РФ помогает восстанавливать объекты культурного наследия

Москва18 авг Вести.Банк ДОМ.РФ финансирует проекты застройщиков по комплексному развитию территорий. При этом особый акцент делается на восстановлении памятников архитектуры. В таких случаях предоставляется комплексный продукт, заявил ИС "Вести" вице-президент, директор подразделения "Региональный бизнес" банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

В отреставрированных зданиях открываются отели, рестораны, офисы, культурные пространства, оживляющие целые районы. ДОМ.РФ содействует застройщикам в реализации подобных проектов, отметил он.

Интерес к финансированию объектов комплексного развития территории с объектами культурного наследия растет. Мы как банк предоставляем комплексный продукт, который позволяет профинансировать на льготных основаниях объект культурного наследия и на рыночных условиях реализовать проект комплексного развития территории отметил Чобан

Один из таких объектов – здание, принадлежавшее издательству "Правда". Вскоре исторический объект превратится в бизнес-пространство премиум-класса.