Москва22 сен Вести.Приспособление отреставрированных объектов культурного наследия (ОКН) под туризм – приоритетное направление с выгодными условиями для инвесторов. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель подразделения "Реализация отраслевых программ" ДОМ.РФ Екатерина Добродеева.

По ее словам, инвестор может взять кредит под 6% годовых, если после восстановления объекта культурного наследия тот станет частью туристической инфраструктуры.

Одно из приоритетных направлений приспособления объектов культурного наследия — это туризм. Такие объекты становятся историческими отелями, бутик-отелями, располагаются как раз в туристических центрах и в широком смысле составляют туристическую инфраструктуру, как кафе, рестораны. Поэтому для таких проектов были приняты особые условия, по ним снижена ставка до 6% годовых для инвестора. Программа получила охват для всех регионов с прошлого года. На сегодня это уже более 30 проектов, в 15 субъектах Российской Федерации проекты реализуются. Лидерами здесь являются такие традиционно исторические регионы с богатым наследием культурным, архитектурным – Нижегородская область, Республика Татарстан, Самарская область пояснила Добрдеева

Ранее в банке ДОМ.РФ рассказали, как помогают восстанавливать памятники архитектуры. Банк финансирует проекты застройщиков по комплексному развитию территорий, делая при этом акцент на восстановлении памятников архитектуры.