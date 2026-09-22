В ДОМ.РФ рассказали об улучшении программ реставрации ОКН для инвесторов Азизов: реставрация объектов культурного наследия – это бизнес, а не меценатство

Москва22 сен Вести.Восстановление объектов культурного наследия должно восприниматься инвестором как бизнес, а не меценатство. Об этом ИС "Вести" рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Отмечается, что сегодня к торгам готовится усадьба Гончарова в Подмосковном Яропольце, которую новый владелец сможет восстановить и создать в ней гостиничный комплекс.

По словам Азизова, условия программы реставрации регулярно совершенствуются, и очередные изменения делают работу с объектами культурного наследия еще более финансово интересной.

Наша задача – сбалансировать экономику таких проектов, чтобы инвестор, который хочет реализовать проект сохранения, восстановления объекта культурного наследия, не воспринимал это как меценатство, как благотворительность, а по сути заходил в бизнес, у которого есть экономика. Можно на льготных условиях привлекать средства для всех стадий вот этого инвестиционно-строительного цикла работы с объектом и на стадию разработки всей разрешительной документации, и на реставрационные работы, и на эксплуатационную фазу. Более того, мы регулярно совершенствуем и улучшаем условия этой программы, и вот очередные изменения приняты, которые делают работу для инвесторов с объектами культурного наследия еще более финансово интересными отметил Азизов

Также сообщается, что в ДОМ.РФ почти 200 объектов готовят к передаче инвесторам, среди которых Императорские конюшни и замок Тевтонских рыцарей.

Ранее директор подразделения ДОМ.РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Виталий Насонов заявил, что инвестиции в объекты культурного наследия становятся трендом.