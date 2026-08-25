Управляющий директор ДОМ.РФ рассказал о работе с объектами культурного наследия ДОМ.РФ: несколько сотен ОКН были вовлечены в хозяйственный оборот

Москва25 авг Вести.ДОМ.РФ совместно с Росимуществом и Министерством культуры РФ ведут работу по приведению объектов культурного наследия (ОКН) в удовлетворительное состояние, по каждому из них создается дорожная карта со сроком восстановления до 2030 года. О подробностях рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов в интервью ИС "Вести".

По его словам, из-за обширного перечня ОКН, которые нуждаются в восстановлении, с каждым объектом работа ведется в ручном формате.

Многие, к сожалению, в настоящее время не в том состоянии, в котором они должны быть. Но мы определяем по каждому объекту дорожную карту, последующие работы для того, чтобы к тридцатому году этот объект стал новой точкой притяжения, роста, создавал туристический потенциал в таких регионах. И здесь тоже уже результаты есть – уже несколько сотен таких объектов по сути получили такие целевые функции, к которым мы движемся сказал Азизов

Ранее сообщалось, что банк ДОМ.РФ финансирует проекты застройщиков по комплексному развитию территорий. При этом особый акцент делается на восстановлении памятников архитектуры – в отреставрированных зданиях открываются отели, рестораны, офисы и культурные пространства.