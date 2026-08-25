Около 45 млн кв. м нового жилья введено с 2021 года с участием ДОМ.РФ

За пять лет с участием ДОМ.РФ в России введено около 45 млн кв. м нового жилья Около 45 млн кв. м нового жилья введено с 2021 года с участием ДОМ.РФ

Москва25 авг Вести.С 2021 года с участием ДОМ.РФ в России введено порядка 45 миллионов квадратных метров нового жилья. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Только с двадцать первого года с участием ДОМ.РФ, в том числе на федеральных землях, уже введено порядка 45 млн метров нового жилья сообщил он

Азизов отметил, что в работе ДОМ.РФ активно использует механизм комплексного развития территории (КТР).

Это дает нам возможность говорить не только об объемах строительства, но и о качестве той среды, которую мы создаем в таких проектах. Она комфортная, современная, и дворы без машин, и места для малого бизнеса на первых этажах, и, в общем-то, обеспеченность социальной инфраструктурой, и обеспеченность инфраструктурой для малого бизнеса заявил управляющий директор

Он отметил, что сейчас в управлении ДОМ.РФ – более 25 тысяч га земельных участков, которые были выявлены вместе с Росимуществом как неэффективно используемые.

Это проекты более чем в половине регионов Российской Федерации, зачастую это крупнейшие проекты в своих городах. И что очень важно, что ДОМ.РФ не просто предоставляет эти земельные участки под застройку, он предлагает инвесторам-застройщикам всю палитру наших инструментов: и проектное финансирование, и экспертизу, и содействие в части архитектуры и проектирования, и мастер-планирование, развитие таких больших площадок. Это и наш механизм инфраструктурных облигаций, который направлен на привлечение льготного финансирования на такую инфраструктурную обвязку проектов жилой застройки добавил Анатолий Азизов

Он уточнил что граждане, выбирающие объекты ДОМ.РФ, могут использовать все меры поддержки от государства в части ипотеки.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что в России системно подходят к пространственному развитию городов. По его словам, разработано уже 63 мастер-плана.