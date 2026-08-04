Почти 50% застройщиков в РФ перешли на технологии информационного моделирования

49% российских застройщиков перешли на технологии информационного моделирования Почти 50% застройщиков в РФ перешли на технологии информационного моделирования

Москва4 авг Вести.Почти 50% застройщиков в России перешли на технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор "ДОМ.РФ Технологии" Александр Лукьянов.

Академия "ДОМ.РФ Технологии" готовит кадры нового формата. Здесь учат мыслить данными и работать с ТИМ-проектированием.

Обучаем именно в призме искусственного интеллекта: как он повышает эффективность процессов, как он позволяет снизить риски. Вторая большая программа — это технологии информационного моделирования. 49% застройщиков уже на эти технологии перешли. И здесь важно поддержать этот импульс новыми кадрами рассказал Лукьянов

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