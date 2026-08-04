Москва4 авгВести.Почти 50% застройщиков в России перешли на технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор "ДОМ.РФ Технологии" Александр Лукьянов.
Академия "ДОМ.РФ Технологии" готовит кадры нового формата. Здесь учат мыслить данными и работать с ТИМ-проектированием.
Обучаем именно в призме искусственного интеллекта: как он повышает эффективность процессов, как он позволяет снизить риски. Вторая большая программа — это технологии информационного моделирования. 49% застройщиков уже на эти технологии перешли. И здесь важно поддержать этот импульс новыми кадрамирассказал Лукьянов
Ранее в ДОМ.РФ назвали самые успешные мастер-планы городов.