В ДОМ.РФ рассказали, что вовлекли в оборот 50 тыс. га неиспользуемых земель

ДОМ.РФ вовлек 50 тыс. га неиспользуемых земель в экономический оборот В ДОМ.РФ рассказали, что вовлекли в оборот 50 тыс. га неиспользуемых земель

Москва25 авг Вести.Более 50 тысяч гектаров неиспользуемых федеральных земель вовлечено в экономический оборот при содействии ДОМ.РФ. Об этом сообщил управляющий директор финансового института развития Анатолий Азизов.

По его словам, ДОМ.РФ проводит эту работу совместно с партнерами из Росимущества на протяжении 18 лет. Стоит совместная задача по возвращению неиспользуемого имущества в экономическую деятельность, чтобы на базе таких земельных участков и объектов создавались новые точки роста в городах и запускались новые проекты развития, сообщил Азизов.

Более 50 тысяч гектаров неиспользуемых федеральных земель вовлечено в экономический оборот. Часть из этих земель получил в управление ДОМ.РФ, часть земельных участков передана в управление регионов России для реализации общественно значимых, социально значимых проектов. Например, как предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей рассказал он

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал, что на сегодняшний день в России разработано 63 мастер-плана по пространственному развитию городов.