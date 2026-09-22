Батурский сравнил показатели продаж ОКН в разные годы с помощью ДОМ.РФ Батурский: продажа с начала года 28 ОКН – пример рабочего механизма ДОМ.РФ

Москва22 сен Вести.С начала текущего года в Нижегородской области реализовано 28 объектов культурного наследия (ОКН), что кратно превышает показатель прошлого года. Это служит доказательством работоспособности механизма ДОМ.РФ, рассказал ИС "Вести" заместитель председателя правительства региона Артур Батурский.

Отмечается, что для инвесторов в области создали портал исторической недвижимости с документацией по каждому объекту. Кроме того, разрабатывается дорожная карта со сроками проектирования и выхода на стройку, покупателям также оказывается помощь с восстановлением инженерных сетей.

Мы уже с начала года продали 28 объектов, что кратно больше, чем показатель даже прошлого года. Поэтому это практически пример того, что это работает. И чем больше информации мы выдаем перед торгами, тем более успешные сделки и более профессиональные игроки приходят на торги… Мы выходим на объект вместе с ресурсоснабжающими организациями, определяем признаки ранее существовавших коммуникаций и оформляем акт, который законно позволяет восстановить мощности пояснил Батурский

Ранее сообщалось, что Дальний Восток получил 2 триллиона рублей инвестиций от ДОМ.РФ на комплексное развитие через реализацию мастер-планов, основной целью которых является повышение качества жизни населения.