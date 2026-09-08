Дальний Восток получил 2 трлн рублей инвестиций от ДОМ.РФ Мутко: объем инвестиций ДОМ.РФ на Дальнем Востоке составил около 2 трлн рублей

Москва8 сен Вести.Объем инвестиций группы ДОМ.РФ в проекты на Дальнем Востоке с использованием ее финансовых инструментов превысил 2 трлн рублей. Об этом рассказал ИС "Вести" генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Государственная политика страны направлена на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики через реализацию мастер-планов, основной целью которых является повышение качества жизни населения путем создания современной социальной и инфраструктурной среды.

Для развития Дальнего Востока нужны комфортные жилищные условия, чтобы привлекать специалистов, нужна комфортная городская среда. И вот ДОМ.РФ как раз направляет всю свою деятельность на это направление. За последние несколько лет инвестиции группы составили около 2 трлн рублей рассказал Мутко

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с заместителями сообщил об утверждении правительством России стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока.