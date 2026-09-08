ДОМ.РФ: в дальневосточном портфеле 58 проектов на сумму более 200 млрд руб.

Дальневосточные облигации ДОМ.РФ работают: 58 проектов на сумму 200 млрд руб. ДОМ.РФ: в дальневосточном портфеле 58 проектов на сумму более 200 млрд руб.

Москва8 сен Вести.В рамках реализации механизма "дальневосточных облигаций" было профинансировано 58 инвестиционных проектов, общий объем привлеченных средств по которым составил 200 миллиардов рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал исполняющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Новый финансовый инструмент "дальневосточные облигации" уже доказал свою эффективность. По принципу, схожему с инфраструктурными облигациями, он позволил запустить строительство 14 крупных проектов на Дальнем Востоке, открывая дорогу как для жилых, так и для промышленных новостроек.

Сейчас в портфеле нашего механизма уже 58 проектов на сумму более 200 млрд рублей, и 14 из этих проектов как раз находятся на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Так называемые дальневосточные облигации. А это аналогичный инструмент инфраструктурным облигациям, но здесь уже будет доступен для финансирования более широкий перечень объектов, в том числе промышленные объекты рассказал Аксаков

Механизм "дальневосточных облигаций" — это запущенная институтом развития ДОМ.РФ совместно с Минвостокразвития России специализированная программа долгосрочного финансирования, нацеленная на реализацию мастер-планов 25 городов Дальнего Востока.

Ранее управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов сообщил, что с 2021 года с участием ДОМ.РФ в России введено порядка 45 миллионов квадратных метров нового жилья.