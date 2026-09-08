В банке ДОМ.РФ рассказали о портфеле компании Активы банка ДОМ.РФ позволят реализовать проекты площадью 9,2 млн кв. м.

Москва8 сен Вести.Банк ДОМ.РФ располагает лимитом финансирования в 640 миллиардов рублей, что позволит реализовать порядка 9,2 миллиона квадратных метров жилья. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

Сегодня в портфеле банка ДОМ.РФ 88 проектов жилищного строительства с лимитом финансирования 640 миллиардов рублей. И это позволит реализовать проекты общей площадью порядка 9,2 миллиона квадратных метров заявил Медведев

Ранее управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов сообщил, что с 2021 года с участием ДОМ.РФ в России введено порядка 45 миллионов квадратных метров нового жилья.