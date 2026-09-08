Якутия и Приамурье станут пилотами механизма дальневосточных облигаций ДОМ.РФ протестирует дальневосточные облигации в Якутии и Приамурье

Москва8 сен Вести.ДОМ.РФ протестирует дальневосточные облигации в двух пилотных регионах. Более 15,5 млрд рублей будут направлены на проекты в Якутии и Амурской области. Об этом ИС "Вести" рассказал исполняющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Соглашения с Восточного экономического форума уже превращаются в реальные инвестиции. В Амурской области будет запущена стройка Конгресс-холла мирового уровня. Этот проект входит в мастер-план Благовещенска и станет главной точкой для международных форумов. Новую площадку возведут на общей территории с первой в мире трансграничной канатной дорогой, связывающей Россию и Китай.

А в Якутии профинансируют строительство газовой котельной для второго этапа Жатайской судоверфи. Проект позволит перевести теплогенерацию с угля на газ и обеспечить теплом производственные мощности.

Эти два приоритетных проекта как раз являются пилотными в рамках нашего механизма. Но мы рассчитываем, что мы сможем масштабировать эту новую программу на все регионы Дальнего Востока рассказал Аксаков

Ранее управляющий директор финансового института развития Анатолий Азизов сообщил, что более 50 тысяч гектаров неиспользуемых федеральных земель вовлечено в экономический оборот при содействии ДОМ.РФ.