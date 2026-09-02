Якутия подпишет на ВЭФ 28 соглашений на 180 млрд рублей Николаев: Якутия в рамках ВЭФ подпишет 28 соглашений на 180 млрд рублей

Москва2 сен Вести.Власти Якутии намерены заключить 28 соглашений в рамках Восточного экономического форума. Сумма соглашений составляет порядка 180 млрд рублей, заявил ИС "Вести" глава Якутии Айсен Николаев.

Восточный экономический форум для Якутии — это главный форум, как и для всех дальневосточных регионов. Мы готовимся и здесь подытоживаем нашу многомесячную, а порой и многолетнюю работу. В этом году мы подпишем 28 соглашений на общую сумму порядка 180 млрд рублей. Это значительно больше, чем в прошлом году, почти в два раза сказал он

По словам Николаева, республика переходит в новый инвестиционный цикл

За предыдущие годы были созданы новые мощности в золотодобыче, в угледобыче, в нефте- и газодобыче, а также была увеличена мощность энергетики. Сейчас для нас очень главной задачей является выстраивание новых транспортных коридоров, в том числе встраивание Якутии как субъекта Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора и как транзитного региона отметил он

Николаев пояснил, что на данный момент прорабатывается вопрос о транзите грузов с Северного Китая через Амурскую область, Республику Саха (Якутия) до порта Найба, который станет уже точкой входа китайской продукции на Северный морской путь.

Уверен, что реализация этого проекта, конечно, позволит загрузить и Северный морской флот, усилит позиции нашей страны как транзитного государства для товаров с Китая добавил он

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке вдвое опережают средние показатели по России и составили за пять лет более 70%.