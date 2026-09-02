Инвестиции на Дальнем Востоке растут вдвое быстрее, чем в среднем по РФ Решетников: темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке вдвое выше средних по РФ

Москва2 сен Вести.Темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке вдвое опережают средние показатели по России и составили за пять лет более 70%. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, Дальний Восток смог преодолеть тенденцию, когда доля экономики региона в отношении экономики РФ снижалась.

Сейчас она начала расти, поэтапно, постепенно, но тем не менее, мы видим, что она растет и она будет расти дальше. Темпы роста ВВП, они там, может быть, не так видимы, но тем не менее опережают средние российские. Если мы посмотрим по темпам роста инвестиций, темпы прироста опережают почти в два раза. При средних [по РФ показателях] порядка 35%, здесь больше 70% роста инвестиций - прирост инвестиций я называю за 2020-й - 2025-й [годы]. То есть очень большие темпы отметил Решетников

Ранее министр спрогнозировал рост российского ВВП по итогам 2026 года на уровне порядка 0,6%.