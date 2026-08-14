Москва14 авг Вести.Рост ВВП на 1,3% во втором квартале 2026 года объясняется не только бюджетным импульсом, но также оживлением частного потребления. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Да, действительно, у нас цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала — 1,3%. … Первый квартал было снижение на 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6% пункта роста. С одной стороны, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверно, важно понимать источники этого роста. Это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали в том числе и на депозитах население и предприятия в прошлые годы сообщил Максим Решетников

Ранее Росстат сообщил, что рост ВВП России во втором квартале 2026 года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении. Директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отметил, что восстановление темпов экономического роста в России связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки и сопровождается улучшением потребительской и деловой активности.