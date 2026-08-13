В ЦСР объяснили, с чем связан рост российского ВВП

В ЦСР назвали причины роста ВВП в России В ЦСР объяснили, с чем связан рост российского ВВП

Москва13 авг Вести.Восстановление темпов экономического роста в России связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки, оно также сопровождается улучшением потребительской и деловой активности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

Кроме того, в России начинает понемногу расти инвестиционный спрос, который длительное время был заморожен, отметил он.

Строительный сектор уже показывает довольно-таки хорошие цифры восстановления – более 7%. Автопром также показывает хороший прирост тоже на фоне отложенного спроса. Это довольно-таки крупные отрасли в обрабатывающей промышленности, которые вносят значительный вклад в динамику ВВП рассказал Наметкин

Рост ВВП в России во втором квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в первом квартале. Такие данные приводит Росстат.