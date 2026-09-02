Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2026 года на уровне 0,6% Решетников: по текущей оценке, рост ВПП к концу года составит порядка 0,6%

Москва2 сен Вести.Министр экономического развития РФ Максим Решетников спрогнозировал рост российского ВВП по итогам 2026 года на уровне порядка 0,6%. Об этом он заявил в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Текущая наша оценка порядка 0,6% пунктов, то, что мы ждем по итогам года, это чуть больше, чем у нас было сказал Решетников

При этом министр подчеркнул, что ключевым является не столько точность прогноза в десятых долях процента, сколько понимание потенциала роста российской экономики на 2027-2029 годы. По его словам, главная задача правительства в текущих условиях - усилить этот потенциал. Необходимые для этого меры собраны в плане структурных изменений в экономике, который был разработан по поручению президента и активно реализуется кабмином.

Ранее в том же интервью Решетников охарактеризовал наблюдаемое охлаждение экономики как естественный этап экономического цикла. Министр напомнил, что предыдущий период характеризовался бурным ростом, побочным результатом которого стало ускорение инфляции. Концентрация усилий на снижении инфляции закономерно привела к ужесточению кредитования и росту процентных ставок, пояснил глава Минэкономразвития.