Москва2 сен Вести.Охлаждение экономики, которое наблюдается на текущий момент, является естественным этапом экономического цикла. Об этом ИС "Вести" заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Он обратил внимание на то, что экономика циклична. Предыдущий этап сопровождался бурным ростом, который и привел к побочному результату – инфляции.

Текущее такое охлаждение экономики является, в общем, естественным, наверное, этапом экономического цикла, потому что экономика вообще циклична. Предыдущий этап был такой бурный рост, который привел в качестве побочного результата к росту инфляции. И понятно, что эта концентрация на снижении инфляции, она привела к тому, что кредит естественным образом поджался, и, соответственно, процентные ставки выросли, и темпы роста снизились, что говорит, кстати, о нормальном характере нашей экономики сказал Решетников

Министерству очень важно, чтобы этап охлаждения экономики не затянулся и структурная перестройка продолжалась, заключил Решетников.