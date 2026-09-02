Москва2 сен Вести.По итогам 2026 года ожидается новый рекорд в товарообороте между Россией и Китаем. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

2 сентября на полях Восточного экономического форума Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, а в 2025 году это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двустороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд сказал российский президент

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.