Глава РЖД рассказал, что Россия справляется с ростом поставок из Китая Белозеров: РЖД справляется с растущим объемом поставок из Китая

Москва2 сен Вести.Российские железные дороги справляются с растущим объемом поставок из Китая, заявил в интервью ИС "Вести" глава РЖД Олег Белозеров.

Справляемся со всем объемом. В нынешнем году видим прирост, будет абсолютный рекорд. Увеличился объем импорта, идет очень большой объем контейнеров, но инфраструктура готова. Мы не испытываем никаких проблем ни в части импорта, ни в части экспорта сказал Олег Белозеров

По итогам 2026 года ожидается новый рекорд в товарообороте между Россией и Китаем.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, на протяжении трех последних лет объемы товарооборота превышают отметку в 200 миллиардов долларов, а в 2025 году это почти 240 миллиардов.