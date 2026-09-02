Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Президент провел переговоры с вице-премьером Китая Дин Сюэсяном на полях ВЭФ

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном на полях Восточного экономического форума.

Это уже вторая встреча Путина и Дин Сюэсяна. В июне 2025 года китайский вице-премьер участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. 3 сентября он вместе с российским президентом примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

Дин Сюэсян возглавляет китайскую часть межправительственных российско-китайских комиссий по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству. На площадке ВЭФ он проведет очередные заседания этих комиссий вместе с российскими сопредседателями - первым вице-премьером Денисом Мантуровым и вице-премьером Александром Новаком.

Кроме того, вице-премьер Госсовета КНР примет участие в VIII Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме, который пройдет во Владивостоке в рамках мероприятий, связанных с ВЭФ.