Ушаков: договоренности по "Силе Сибири-2" будут обсуждаться на ВЭФ

Ушаков рассказал, когда РФ и КНР обсудят "Силу Сибири-2" Ушаков: договоренности по "Силе Сибири-2" будут обсуждаться на ВЭФ

Москва28 авг Вести.Россия и Китай обсудят договоренности по новому газопроводу "Сила Сибири-2" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Так он ответил на вопрос, планируется ли обсуждение этой тематики между Москвой и Пекином.

В двустороннем плане эта тема, наверное, будет обсуждаться… Она будет обсуждаться, наверное, в рамках Восточного экономического форума сказал Ушаков

Ранее компания "Газпром" установила новый рекорд суточных поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири". Поставки "Газпром" осуществляет по долгосрочному договору с компанией CNPC.

В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.