Москва28 авгВести.Россия и Китай обсудят договоренности по новому газопроводу "Сила Сибири-2" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Так он ответил на вопрос, планируется ли обсуждение этой тематики между Москвой и Пекином.
В двустороннем плане эта тема, наверное, будет обсуждаться… Она будет обсуждаться, наверное, в рамках Восточного экономического форумасказал Ушаков
Ранее компания "Газпром" установила новый рекорд суточных поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири". Поставки "Газпром" осуществляет по долгосрочному договору с компанией CNPC.
В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу.