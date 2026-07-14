Китай поставил России условие для строительства газопровода "Сила Сибири – 2" Китай попросил у России продавать газ по внутренним ценам

Москва14 июл Вести.Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" лишь в том случае, если Россия будет продавать Пекину газ по внутренним ценам. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Журналисты газеты отметили, что представители КНР настаивают на выполнении данного условия.

Китайские чиновники ясно дали понять главе "Газпрома", что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке говорится в материалах

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что Китай сегодня достиг энергетической самодостаточности и безопасности.