Москва14 июлВести.Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве магистрального газопровода "Сила Сибири – 2" лишь в том случае, если Россия будет продавать Пекину газ по внутренним ценам. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Журналисты газеты отметили, что представители КНР настаивают на выполнении данного условия.
Китайские чиновники ясно дали понять главе "Газпрома", что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынкеговорится в материалах
Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил, что Китай сегодня достиг энергетической самодостаточности и безопасности.