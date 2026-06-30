Москва30 июн Вести.Китай сегодня достиг энергетической самодостаточности и безопасности. Об этом заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков заявил в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы "Вести".

Я уверен, сегодня можно говорить об энергетической самодостаточности и безопасности [Китая], потому что если 60% – это возобновляемые виды электроэнергии, то, соответственно, вы сами понимаете, их, например, уничтожение тех же заводов по производству топлива уже не сильно беспокоит. Но я хотел сказать о другом… в среднем даже взять: за эти 40 лет они фактически производили по 100 ГВт. В среднем, конечно, в разные периоды [по-разному] – вот в прошлом году – 500 ГВт. Но что такое 100 ГВт? Один гигаватт стоит порядка миллиарда заявил Бабаков

Вице-спикер Госдумы также обратил внимание на логистические нововведения Китая, позволившие соединить экономику страны в единый механизм.

Если пойти дальше, попытаться проанализировать, что же они сделали, – а они объединили и научились соединять самые отдаленные районы по выработке электроэнергии с теми центрами, которые являются как раз ключевыми потребителями этой электроэнергии. Что тоже очень непростое техническое решение, которое позволило сегодня сделать экономику Китая таким единым эффективно работающим механизмом сказал Бабаков

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай продолжают взаимодействовать в политике, экономике, а также оборонной и гуманитарной областях.