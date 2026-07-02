В Кремле не знают, будет ли на ВЭФ обсуждаться финализация "Силы Сибири – 2" Песков: обсуждение строительства "Силы Сибири – 2" идет на корпоративном уровне

Москва2 июл Вести.У Москвы нет сведений о том, будет ли в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсуждаться финализация соглашений по строительству газопровода "Сила Сибири – 2" между РФ и КНР. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал заявление представителя Монголии, которая является транзитной страной для газопровода, о том, что финализация договоренностей должна состояться на полях ВЭФ.

Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы, но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь пояснил Песков

Ранее в российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) рассказали, что ключевым аспектом проекта "Сила Сибири – 2" является маршрут газопровода. Именно над логистическими тонкостями трудятся обе стороны в данный момент.