Титов рассказал о разработке оптимального маршрута газопровода "Сила Сибири – 2" Титов: логистический вопрос с "Силой Сибири – 2" будет решен в ближайшее время

Москва14 июн Вести.Сложности проекта газопровода "Сила Сибири – 2" связаны не ценовым вопросом, а с логистическими тонкостями, в настоящее время определяется правильный маршрут его прохождения. Об этом заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что пресса много писала о "Силе Сибири - 2" и о том, что участники проекта не могут урегулировать цену газопровода, однако в действительности проблема долгой реализации задумки состоит не в этом.

Вопрос больше в логистике. Принятие правильного решения о маршруте прохождения этого газопровода. Это рабочий момент, который будет решен в ближайшее время, но никто не торопится сказал Титов в разговоре с ТАСС

Как подчеркнул спецпредставитель, при воплощении проекта в жизнь необходимо найти баланс между двумя факторами: затратами на строительство газопровода и безопасностью, надежностью маршрута. Именно эти параметры обсуждались на недавней встрече в Пекине, указал Титов, добавив, что стороны не форсируют принятие решения по газопроводу.

Газопровод "Сила Сибири – 2" должен будет доставлять газ с месторождений Западной Сибири через территорию Монголии в Китай – в Синьцзян-Уйгурский автономный район, а затем в Шанхай. Расчетная мощность маршрута составит 50 млрд куб. м газа в год. Юридически обязывающий меморандум о строительстве самого газопровода и транзитного газопровода "Союз Восток" протяженностью около 950 км по территории Монголии "Газпром" и китайская CNPC подписали в сентябре 2025 года по итогам переговоров лидеров России, КНР и Монголии в Пекине.

В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин согласовали ключевые вопросы, касающиеся маршрута и строительства "Силы Сибири – 2", хотя точные сроки реализации проекта пока не определены. После визита президента РФ Владимира Путина в КНР в Кремле подтвердили, что стороны достигли понимания по многим основным деталям проекта.