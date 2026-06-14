Титов: у России и Китая есть хорошие решения с проведением платежей

Спецпредставитель президента РФ: у нас есть хорошие решения по платежам с Китаем Титов: у России и Китая есть хорошие решения с проведением платежей

Москва14 июн Вести.Вопросы между Россией и Китаем, связанные с осуществлением платежных операций, уже решены, бизнес нашел эффективные способы проведения таких транзакций.

Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Бизнес, как всегда, нашел решение — через клиринговые платформы, которые уже существуют и на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме – прим. ред.) были представлены даже — ПСБ. Сегодня никаких проблем нет платежи проводить между Россией и Китаем обратил внимание собеседник агентства

Вместе с этим он добавил, что такие платежи пока обходятся несколько дороже, чем традиционные банковские переводы.

Но я думаю, что и в этом смысле мы найдем решение отметил спецпредставитель российского лидера

Титов также обратил внимание на другие проблемы, с которыми сталкиваются компании двух стран. Это, в частности, вопросы качества товаров и надежности поставщиков.

Но это все коммерческие проблемы на уровне выполнения контракта, это везде в мире есть со всеми странами объяснил глава российской части РККДМР

В настоящее время стороны уделяют внимание доработке механизмов взаимодействия, чтобы сделать сотрудничество еще более эффективным, добавил он.

Кроме этого, Титов также рассказал о разработке оптимального маршрута газопровода "Сила Сибири – 2".