Москва14 июнВести.Вопросы между Россией и Китаем, связанные с осуществлением платежных операций, уже решены, бизнес нашел эффективные способы проведения таких транзакций.
Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Бизнес, как всегда, нашел решение — через клиринговые платформы, которые уже существуют и на ПМЭФ (Петербургском международном экономическом форуме – прим. ред.) были представлены даже — ПСБ. Сегодня никаких проблем нет платежи проводить между Россией и Китаемобратил внимание собеседник агентства
Вместе с этим он добавил, что такие платежи пока обходятся несколько дороже, чем традиционные банковские переводы.
Но я думаю, что и в этом смысле мы найдем решениеотметил спецпредставитель российского лидера
Титов также обратил внимание на другие проблемы, с которыми сталкиваются компании двух стран. Это, в частности, вопросы качества товаров и надежности поставщиков.
Но это все коммерческие проблемы на уровне выполнения контракта, это везде в мире есть со всеми странамиобъяснил глава российской части РККДМР
В настоящее время стороны уделяют внимание доработке механизмов взаимодействия, чтобы сделать сотрудничество еще более эффективным, добавил он.
Кроме этого, Титов также рассказал о разработке оптимального маршрута газопровода "Сила Сибири – 2".