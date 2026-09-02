Глава Якутии заявил о росте экономики региона в первом полугодии 2026 года Николаев: рост экономики Якутии за первое полугодие 2026 года составил почти 5%

Москва2 сен Вести.Даже в условиях сильнейшего снижения цен на алмазы в мире рост показателей экономики Якутии в первом полугодии составил почти 5%. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Николаева, роста в экономике удалось добиться благодаря диверсификации в сфере добычи.

Если раньше у нас была монодобыча алмазов, то сейчас у нас и золото (мы вторые в стране), и уголь (мы вторые в стране), первые по серебру, в пятерке по нефти и газу. Это дало нам возможность сегодня, в условиях сильнейшего снижения цен на алмазы на мировом рынке, достаточно уверенно выдержать и даже продолжать расти. Промышленный рост экономики за первое полугодие – 4,9%. Это гораздо выше, чем в среднем по стране сказал глава региона

Он добавил, что Якутия намерена заключить 28 соглашений в рамках ВЭФ на сумму порядка 180 млрд рублей.