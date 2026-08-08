Якутия планирует увеличить объем производства ювелирных изделий к 2030 году

В Якутии готовятся к созданию специализированного кластера по огранке алмазов Якутия планирует увеличить объем производства ювелирных изделий к 2030 году

Москва8 авг Вести.В Якутии приступили к формированию необходимой инфраструктуры для развития отрасли огранки алмазов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства промышленности и геологии.

Создание такого кластера инициировал президент Владимир Путин. Согласно соответствующему указу главы государства, специализированный комплекс начнет работу на территориях Якутии и Смоленской области с 1 марта 2027 года.

В Министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) указ назвали важнейшим шагом для системного развития всей отечественной алмазогранильной отрасли.

Министерство ведет активную системную работу по поддержке гранильщиков. Для развития отрасли уже формируется необходимая инфраструктура, включающая региональный фонд развития промышленности и межведомственную рабочую группу отметила пресс-служба ведомства

Кроме того, в министерстве добавили, что создание кластера подтверждает статус Якутии как главного алмазодобывающего центра и открывает новые возможности для переработки сырья. Перед республикой поставлена важная задача: к 2030 году увеличить объем производства ювелирных изделий в 7 раз.