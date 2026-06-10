Продавцы ювелирки начнут сообщать о происхождении камней с 1 сентября Продавцов ювелирных изделий обязали сообщать покупателям о происхождении камней

Москва10 июн Вести.С 1 сентября 2026 года продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать своим клиентам о происхождении камней. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. В ином случае нельзя использовать слово "бриллиант", любые производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Указать можно будет только вес камня в граммах, а на ярлыках/бирках должна быть проставлена маркировка "синтетический" или "синтет".

При использовании наименования природного минерала для обозначения материалов искусственного происхождения,... в предоставляемой потребителю информации использование слов "драгоценный", "настоящий", "подлинный", "естественный", "природный", "натуральный", "добытый", "минерал", "экологичный" и производных от них говорится в документе

Отмечается, что изменения направлены на защиту прав потребителей ювелирных изделий.