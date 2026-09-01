Губернатор Орлов: "Сухой порт Благовещенск" за два года удвоит свою мощность

Глава Амурской области: "Сухой порт Благовещенск" удвоит свою мощность Губернатор Орлов: "Сухой порт Благовещенск" за два года удвоит свою мощность

Москва1 сен Вести."Сухой порт Благовещенск" удвоит свою мощность в ближайшие два года и выйдет на показатель до миллиона тонн грузов в год. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

К 2032 году, как отметил глава региона, мощность порта достигнет 2,5 миллиона тонн в год.

Если говорить про инфраструктуру, у нас с мая-месяца начал работать "Сухой порт" с выходом на Транссиб (Транссибирская магистраль. – Прим. ред.), который сейчас переваливает 520 тысяч в год. Он в ближайшие два года удвоит свою мощность до миллиона тонн к 2032-му году на 2,5 миллиона тонн грузов выйдет в год сказал Орлов на полях Восточного экономического форума

Губернатор также сообщил о планах запустить в регионе газовые и газохимические предприятия.

"Газпром" и "Сибур" у нас завершают реализацию крупнейшего проекта. Значительная часть этой продукции пойдет в Китай добавил он

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 1–4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2026 году главная тема мероприятия: "Дальний Восток — развитие во благо людей".