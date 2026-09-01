Губернатор Орлов: поток грузовиков по мосту из РФ в КНР в 2026 г вырастет вдвое

Орлов раскрыл, сколько грузовиков пройдет по мосту между РФ и КНР до конца года Губернатор Орлов: поток грузовиков по мосту из РФ в КНР в 2026 г вырастет вдвое

Москва1 сен Вести.По мосту через реку Амур между Россией и Китаем в 2026 году пройдет порядка 200 тысяч грузовиков, что в два раза больше прошлогоднего показателя. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как отметил глава региона, в минувшему году по мосту прошло 99 тысяч грузовиков.

В этом году на 1 августа мы достигли этой цифры (99 тысяч машин. – прим. ред.), до конца года, я думаю, мы дойдем до 200 тыс. грузовиков. Задача вообще выйти на 300 тыс. грузовиков в следующем году. сообщил Орлов

По словам губернатора, у Амурской области "особая роль" в построении логистики между РФ и Китаем.

На нас особая роль, потому что сейчас все развернулись на Восток, и, конечно, Китай здесь играет ключевое, важнейшее значение. Поэтому логистика, которая у нас построена и строится, имеет серьезное значение. В Амурской области здесь есть что рассказывать. Это и Восточный полигон железных дорог, развитие БАМа и Транссиба. Там колоссальная сегодня проводится работа по расширению провозной способности добавил он

Ранее сообщалось, что "Сухой порт Благовещенск" за два года удвоит свою мощность. Планируется, что пропускная способность порта достигнет миллиона тонн грузов в год.