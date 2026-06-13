Губернатор Чибис: первый транзитный груз пройдет через Мурманск уже в этом году

Губернатор Чибис сообщил, что первый груз из КНР в Мурманск будет транзитным Губернатор Чибис: первый транзитный груз пройдет через Мурманск уже в этом году

Москва13 июн Вести.Первый транзитный груз доставят из Китая в Мурманск по Северному морскому пути уже в 2026 году. Об этом ИС "Вести" заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Порт Мурманск в августе примет первое судно в рамках международной контейнерной линии NewNew Shipping Line.

Первый груз из Китая в Мурманск – транзитный, контейнерный – не только для нашей страны, а этот груз в том числе для других стран, пройдет в этом году уже через Мурманск сказал Чибис

Первое судно обработают на мощностях Мурманского морского торгового порта. Ожидается, что старт регулярного контейнерного сообщения поможет укрепить позицию региона в международной логистике.

Ранее Чибис назвал основные направления развития Арктики, назвав регион "новым космосом".