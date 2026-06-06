Москва6 июн Вести.Индия, Китай и арабские страны наиболее активно интересуются грузоперевозками по трансатлантическому транспортному коридору, также интерес проявляют недружественные РФ страны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на полях ПМЭФ.

Китай, Индия, если говорить по крайней мере, с кем мы переговоры ведем, вот две этих страны являются здесь самыми активными. Но, конечно, не скрою и арабские страны проявляют очень серьезный интерес, и в том числе страны, которые являются для нас недружественными, но активно проявляют интерес, понимая, что ситуация в мире на традиционных морских маршрутах, она может очень динамично меняться, и не в лучшую сторону. И, конечно, они тоже хотят определенных гарантий или возможностей перевозить свои грузы по северу нашей страны заявил Андрей Чибис

Он предположил, что трансатлантический транспортный коридор мог бы в равной степени служить интересам РФ и зарубежных партнеров.

Может стать как раз 50 на 50. Почему? Потому что с одной стороны, это экспорт наших грузов, не только который в Арктике формируется. Ведь речь идет о чем? Что и по внутренним водным путям, и по железнодорожным путям этот груз может уходить как раз на север и, значит, и налево, и направо уходить судами к нашим партнерам. То есть вопрос нашего экспорта. С другой стороны, это вопрос определенного импорта, который тоже мы получаем, и вопрос транзита грузов от наших партнеров. отметил Чибис

Ранее губернатор сообщил, что в августе 2026 года первый прямой рейс из Китая от контейнерной компании New New Shipping Line пройдет через Мурманск.