Губернатор Чукотки рассказал о мощности нового терминала в порту Провидения Губернатор Кузнецов: порт Провидения будет обслуживать 10 млн тонн грузов в год

Москва1 сен Вести.Новый контейнерный терминал в порту Провидения на Чукотке сможет обслуживать более 10 млн тонн грузов в год. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

По его словам, уже в текущем году будет известно, кто вложится в строительство нового терминала.

Это терминал для контейнерных грузов. Где-то максимально далеко на севере должна быть точка, где грузы с судов неледового класса перегружаются на суда ледового класса. Провидения — это самый северный незамерзающий порт. Более 10 млн тонн будет обслуживать данный терминал в год. Мы должны уже в этом году определиться с инвестором. Если рассматривать альтернативу Суэцкого канала, то наш вариант Северного морского пути позволяет сократить время более чем на 20 дней сказал Кузнецов

Ранее стало известно, что китайская сторона проявляет интерес к развитию инфраструктуры, обеспечивающей работу Северного морского пути.

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