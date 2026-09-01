Москва1 сенВести.Новый контейнерный терминал в порту Провидения на Чукотке сможет обслуживать более 10 млн тонн грузов в год. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
По его словам, уже в текущем году будет известно, кто вложится в строительство нового терминала.
Это терминал для контейнерных грузов. Где-то максимально далеко на севере должна быть точка, где грузы с судов неледового класса перегружаются на суда ледового класса. Провидения — это самый северный незамерзающий порт. Более 10 млн тонн будет обслуживать данный терминал в год. Мы должны уже в этом году определиться с инвестором. Если рассматривать альтернативу Суэцкого канала, то наш вариант Северного морского пути позволяет сократить время более чем на 20 днейсказал Кузнецов
Ранее стало известно, что китайская сторона проявляет интерес к развитию инфраструктуры, обеспечивающей работу Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 1–4 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2026 году главной темой мероприятия стала "Дальний Восток — развитие во благо людей".