Проект терминала для СМП обсуждают с российскими и иностранными инвесторами Глава Чукотки: проект терминала для СМП обсуждают с иностранными инвесторами

Москва1 сен Вести.Иностранные инвесторы могут принять участие в строительстве терминала для Северного морского пути (СМП) на Чукотке. Об этом заявил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в интервью ИС "Вести".

Он напомнил, что в порту Провидения планируется создание контейнерного терминала. По словам губернатора, на сегодняшний день для строительства терминала ведется диалог с инвесторами.

Это действительно интересно, потому что экономика проекта очень хорошая... Поэтому мы обсуждаем это и с российскими инвесторами, и с иностранными инвесторами. И вот до конца этого года мы примем решение, каков пул инвесторов будет, так сказать, для реализации этого проекта. Уверен, с этим не будет проблемы. Проект интересный сказал Кузнецов на полях Восточного экономического форума

Кроме того, губернатор сообщил, что на Чукотке уже ведется строительство еще одного морского терминала Чаун в акватории морского порта Певек.

Сейчас уже один строится – это под наш крупный проект добычи меди на Баимке, который, кстати, дает 25% к меди, которая добывается в стране, и 4% золота. Там строится в Певеке терминал, в котором будут стоять в том числе четыре атомных энергоблока, у которых нет аналогов в мире, и которые будут давать вот этому проекту на Баимке электричество добавил глава региона

Ранее глава Чукотки рассказал о мощности нового терминала в порту Провидения. Он отметил, что новый терминал позволит сможет обслуживать более 10 млн тонн грузов в год.