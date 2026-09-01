Глава Чукотки Кузнецов: у нас выстроилась очередь из инвесторов Глава Чукотки Кузнецов: у нас стоит огромная очередь из инвесторов

Москва1 сен Вести.Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал в интервью ИС "Вести" о привлечении инвесторов на Чукотку.

Он перечислил ряд совместных с крупными компаниями проектов, среди которых соглашение с компанией Nordgold о добыче рудного золота на месторождении Ленотап.

Соглашение с компанией Norgold по развитию месторождения Ленотап — где-то 70 млрд. Сегодня мы, например, встречались с Роснедрами и нашли, как всегда, у коллег поддержку. У нас сейчас более 10% золота России. Проект на Баимке (Баимская рудная зона. — Прим. ред.) нам прибавит еще 4% от золота России. Но у нас всего лишь разведано 35% от нашей территории, поэтому для нас важна сегодняшняя договоренность, которую мы достигли с Роснедрами, продолжение инвестиций государства в разведку, потому что системная разведка твердых полезных ископаемых последний раз происходила в 1970-х годах сообщил Кузнецов

Он напомнил о поддержке со стороны президента РФ Владимира Путина в области разведки новых месторождений. Регион получил на это средства и реализует их через программу "Геология: возрождение легенды".

У нас стоит огромная очередь из инвесторов, нам мало. Нам нужно развиваться дальше. Поэтому большое спасибо и министерству, и Росгеологии за то, что идут навстречу, и за то, что нас поддерживают. Мы на форуме презентуем инвестиционный потенциал региона. И я уверен, что во время этой презентации мы абсолютно открыты к разговору. Будут интересанты, будут новые предложения, которые мы реализуем уже чуть позже резюмировал глава региона

Ранее глава Чукотки в интервью ИС "Вести" рассказал о мощности нового терминала в порту Провидения.

1 сентября Кузнецов принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).