Москва1 сенВести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в беседе с ИС "Вести" о переговорах со стратегическим партнером по созданию торгового порта в регионе.
По его словам, на Камчатке уже реализованы крупные проекты в портовой деятельности, приносящие пользу региону
[Реализуется] судоходство и портовая деятельность — Северный морской путь. Камчатка — самый северный незамерзающий порт, и у нас уже реализован большой проект компании "Новатэк". Сейчас мы ведем переговоры. со стратегическим инвестором в морской торговый порт. Завершили в этом году строительство холодильного терминала "Сероглазка", и портовая деятельность очень серьезный уровень даетсказал Солодов
Ранее Солодов раскрыл, что жителей Камчатского края беспокоят цены на бензин.