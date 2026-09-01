Солодов: ведутся переговоры с инвестором о создании торгового порта на Камчатке

Губернатор Камчатского края рассказал о переговорах по проекту торгового порта Солодов: ведутся переговоры с инвестором о создании торгового порта на Камчатке

Москва1 сен Вести.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в беседе с ИС "Вести" о переговорах со стратегическим партнером по созданию торгового порта в регионе.

По его словам, на Камчатке уже реализованы крупные проекты в портовой деятельности, приносящие пользу региону

[Реализуется] судоходство и портовая деятельность — Северный морской путь. Камчатка — самый северный незамерзающий порт, и у нас уже реализован большой проект компании "Новатэк". Сейчас мы ведем переговоры. со стратегическим инвестором в морской торговый порт. Завершили в этом году строительство холодильного терминала "Сероглазка", и портовая деятельность очень серьезный уровень дает сказал Солодов

Ранее Солодов раскрыл, что жителей Камчатского края беспокоят цены на бензин.