Губернатор Камчатки Солодов: цены на бензин беспокоят жителей региона Глава Камчатки Солодов сообщил о беспокойстве жителей из-за цен на бензин

Москва1 сен Вести.Высокие цены на бензин беспокоят жителей Камчатского края. Об этом ИС "Вести" рассказал глава региона Владимир Солодов.

Он ответил на вопрос журналиста о том, как обстоят дела с топливом на Камчатке. По словам Солодова, в условиях высоких цен на бензин власти региона обеспечивают топливом социально значимые направления.

Это правда, что цены беспокоят всегда и сейчас тоже. Конечно, это не самый приятный повод для наших людей. Могу сказать, что мы обеспечиваем социально значимые направления и не допускаем срыва общественно значимых социальных проектов, Северного завоза и базовых операций сказал Солодов

Ранее сообщалось о том, что Минэнерго будет продолжать распределять топливо по потребностям регионов России.