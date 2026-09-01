Москва1 сен Вести.Глава Чукотки Владислав Кузнецов в интервью ИС "Вести" обозначил ключевое преимущество Северного морского пути (СМП) в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал.

По его словам, экономика проекта выглядит перспективно, так как он обеспечивает более быструю доставку грузов.

Это действительно интересно, потому что экономика проекта очень хорошая. Если рассматривать альтернативу Суэцкому каналу, то наш вариант СМП позволяет сократить время более чем на 20 дней сообщил Кузнецов

Это напрямую влияет на стоимость транспортировки любых товаров, отметил он. Важную роль в этой системе будет играть новый терминал: он станет ключевым звеном в логистической цепочке.