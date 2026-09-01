Москва1 сен Вести.В рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ) в Амурской области будет открыт крупнейший на Дальнем Востоке маслоэкстракционный завод. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" губернатор региона Василий Орлов.

По его словам, завод будет открыт в торжественной обстановке в рамках ВЭФ, стартовавшего во Владивостоке 1 сентября.

У нас на эти три дня запланировано подписание 20 соглашений, будет несколько объектов открыто в торжественной обстановке. В частности, будет запущен в эксплуатацию маслоэкстракционный завод группы компаний "Содружество". Это завод, который будет крупнейшим на Дальнем Востоке, будет ежегодно перерабатывать 1 млн тонн сои сообщил Орлов

Также в рамках ВЭФ будет дан старт строительству выставочного центра в Благовещенске.

Будет дан старт - а именно первая свая будет забита - строительству экспоцентра на Золотой миле в Благовещенске. Это объект рядом с канатной дорогой, площадь его составит 36 тыс. кв. м, и он будет, во-первых, принимать выездную площадку Восточного экономического форума. У нас, вы знаете, в мае по поручению президента в Благовещенске проводится выездная сессия ВЭФ, посвященная российско-китайскому сотрудничеству. И, соответственно, на этой площадке в перспективе она будет базироваться. И также в этом экспоцентре во внефорумное время будут расположены действующие экспозиции российских регионов, российских компаний, заинтересованных в выходе на китайский рынок и, наоборот, китайских, заинтересованных в выходе на российский рассказал губернатор

Также Василий Орлов сообщил ИС "Вести": запущенный в Амурской области в мае контейнерный терминал "Сухой порт Благовещенск" в ближайшие два года удвоит свою мощность и выйдет на показатель до миллиона тонн грузов в год.