Москва14 июнВести.Амурский газохимический комплекс (ГХК) начнет выпуск первой продукции в конце августа текущего года, а на полную мощность выйдет в феврале-2027. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
По словам главы региона, запуск комплекса даст существенный импульс росту взаимного товарооборота с Китаем.
Строительство Амурского ГХК — совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена. Изначально завершение проекта планировалось на 2024 год, но сроки сдвинулись на 2026-й: потребовалась реконфигурация оборудования в связи с заменой части лицензиаров и поставщиков.