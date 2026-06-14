Амурский ГХК заработает на полную мощность в феврале 2027 года

Губернатор: амурский газохимический комплекс выйдет на полную мощность в феврале Амурский ГХК заработает на полную мощность в феврале 2027 года

Москва14 июн Вести.Амурский газохимический комплекс (ГХК) начнет выпуск первой продукции в конце августа текущего года, а на полную мощность выйдет в феврале-2027. Об этом РИА Новости сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам главы региона, запуск комплекса даст существенный импульс росту взаимного товарооборота с Китаем.

Строительство Амурского ГХК — совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире производств полиэтилена и полипропилена. Изначально завершение проекта планировалось на 2024 год, но сроки сдвинулись на 2026-й: потребовалась реконфигурация оборудования в связи с заменой части лицензиаров и поставщиков.