Путин заявил, что Дальний Восток России находится на подъеме Путин: Дальний Восток России сейчас на подъеме

Москва3 сен Вести.Дальневосточный регион России находится на подъеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела, а граждане понимают, что их знания и компетенции востребованы.

Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме сказал Путин

Глава государства отметил, что к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз. Почти во всех региональных субъектах РФ отмечается высокая экономическая активность.

Ранее Путин заявил, что Дальневосточные регионы привлекли около 25 триллионов рублей капитальных вложений за 11 лет.