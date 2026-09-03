Москва3 сенВести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока – обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет.
По его словам, ключевой задачей обновленной стратегии является поддержание набранных высоких темпов развития и запуск в регионе новых инвестиционных циклов.
Мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет, до 2036 годасказал Путин
Глава государства подчеркнул необходимость вложения по трем ключевым направлениям: промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, ориентированные на внутренний спрос, привлечение средств в инновационные компании, развитие инфраструктуры цифровой платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий и вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий.
Ранее Путин заявил, что уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе за последние годы сократился в четыре раза и достиг 2,2%, что соответствует среднему показателю по России.