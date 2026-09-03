Путин: РФ переходит к реализации стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет

Путин объявил о переходе к реализации стратегии развития ДВФО на 10 лет Путин: РФ переходит к реализации стратегии развития Дальнего Востока на 10 лет

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока – обновленной стратегии развития на предстоящие 10 лет.

По его словам, ключевой задачей обновленной стратегии является поддержание набранных высоких темпов развития и запуск в регионе новых инвестиционных циклов.

Мы переходим к следующему этапу – к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет, до 2036 года сказал Путин

Глава государства подчеркнул необходимость вложения по трем ключевым направлениям: промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, ориентированные на внутренний спрос, привлечение средств в инновационные компании, развитие инфраструктуры цифровой платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий и вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий.

Ранее Путин заявил, что уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе за последние годы сократился в четыре раза и достиг 2,2%, что соответствует среднему показателю по России.