Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин "дал пас" новому созыву Госдумы, который будет избран в сентябре, в вопросе создания условий для инвесторов на Дальнем Востоке. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной думы РФ, который будет избран уже скоро, в сентябре​​​. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата [на Дальнем Востоке] сказал он

Российский лидер подчеркнул, что важно сохранять действующие льготы, а также необходимо наладить правовую базу, чтобы новые федеральные, региональные и отраслевые преференции не противоречили друг другу, а бизнес, который обращается за ними, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений.