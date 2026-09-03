Путин призвал не допускать "закручивания гаек" для бизнеса Путин призвал убирать бюрократические барьеры для бизнеса

Москва3 сен Вести.Президент России Владимир Путин призвал убирать бюрократические барьеры для бизнеса, а также не допускать избыточного контроля и "закручивания гаек". На это российский лидер указал во время своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Нужно... последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку сказал Путин

По словам главы государства, нельзя вводить налоговые льготы "и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора". Путин подчеркнул, что речь идет именно об избыточном контроле.

Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл добавил Путин

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Российский лидер выступает на пленарном заседании ВЭФ в четверг, 3 сентября.