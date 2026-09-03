Москва3 сен Вести.Развитие логистики в России позволит уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин заметил, что российские власти стремятся уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах страны.

В этом, собственно говоря, и заключается наша цель, чтобы доходы всех граждан, а главное — возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации сказал Путин

Российский лидер отметил, что на Дальнем Востоке есть свои проблемы, которые пока не позволяют выйти на такие показатели. К ним Путин отнес логистику. В связи с этим Россия активно работает над проектом расширения восточного коридора.

Поэтому мы так активно работаем над проектом расширения так называемого восточного коридора, расширения возможностей БАМа и Транссиба. Мы должны здесь больше уделить внимания, значит, сети аэропортов и так далее отметил Путин

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Путин, в четверг, 3 сентября, выступил на пленарном заседании ВЭФ.